Ilrestodelcarlino.it - Guardia medica chiusa, i pazienti protestano: “Dirottati tutti a Recanati”

Civitanova, 6 gennaio 2025 –, anche ieriall’ospedale di Civitanova. Come sotto Natale e Capodanno, chi ha problemi di salute o ha bisogno di un certificato medico nei giorni festivi è costretto ad arrivare fino a. È successo il 26 dicembre, il primo gennaio e ieri, domenica. Niente medici e l’utenza costiera paga le conseguenze con quello che comporta, per chi sta male, dover raggiungere. Il problema sta esplodendo su social, dove si riversano le proteste. Influenza, il picco dopo le feste: “È ancora possibile vaccinarsi” “Mio figlio ha la febbre, abbiamo chiamato ladi Civitanova ma da ieri non è reperibile e siamo stati indirizzati adove ci hanno risposto che non coprono Civitanova”, scrive Orietta D. V. evidenziando che anche sabato il servizio non è stato garantito.