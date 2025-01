Agi.it - Donna accoltellata nel parcheggio di un supermercato. Fermato il compagno

AGI - Unadi 39 anni è statadalneldi undi Seriate ed è ricoverata in codice rosso nell'ospedale 'Papa Giovanni' di Bergamo. A quanto si apprende da fonti investigative, l'uomo è stato individuato edai carabinieri. Il fatto è avvenuto a due giorni dall'omicidio di Mamadi Tunkara, l'addetto alla sicurezza di unoriginario del Gambia accoltellato in pieno centro a Bergamo. Per questo delitto è stato arrestato Djiram Sadate, 28enne originario del Togo. Pochi giorni prima, a Pontirolo, sempre nella Bergamasca, c'era stato un altro omicidio. Roberto Guerrisi era stato arrestato per avere ucciso a colpi di pistola Rocco Modaffari nell'ambito di dissapori maturati nel contesto familiare.