Rompipallone.it - Difensore a sorpresa per la Juventus: colpo low cost in Serie A

Leggi su Rompipallone.it

Lanecessita di une per stringere i tempi i bianconeri guardano a un affare a bassoo nel nostro campionato: ritorno di fiamma improvvisoDa tempo, si parla ormai dei bisogni dellain chiave di mercato e dei colpi che serviranno ai bianconeri a gennaio, per tentare di essere protagonisti nella seconda parte della stagione. Argomenti che stanno tenendo banco nelle cronache e che adesso che la sessione di trasferimenti è ufficialmente cominciata si susseguono sempre di più, giorno dopo giorno e ora dopo ora. Specialmente visto che lain questa fase appare in grossa difficoltà.Nelle ultime settimane, la coperta corta dovuta ai tanti infortuni si è fatta sentire, eccome. E adesso i bianconeri scontano un certo ritardo in classifica dal gruppo di testa.