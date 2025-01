Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Lui è un figlio di Roma”

2025-01-05 22:22:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal:“Pellegrini? Voglio parlare solo della partita, non c’è cosa più importante stasera. Pellegrini è undi, spero che oggi giochi una grande partita per portarci alla vittoria”. Così Florent Ghisolfi prima del calcio d’inizio di-Lazio.Ghisolfi su Dybala e RanieriGhisolfi ha poi aggiunto: “Con Dybala e il suo procuratore parliamo, siamo allineati. Spero che farà vivere emozioni ai nostri tifosi. Ranieri? Spero che continui anche l’anno prossimo (ride). Sta facendo un gran lavoro, per me è una fortuna incredibile lavorare con lui. Spero che stasera sia ispirato”.Ghisolfi: “Frattesi? Undi”In chiusura un commento su Frattesi: “Un buon giocatore, anche lui undi, ma stasera la partita è più importante”.