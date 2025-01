Lanazione.it - Coach Gasper non cerca alibi: "Abbiamo due problemi evidenti"

Leggi su Lanazione.it

"Milano è di un altro pianeta e fino a che ci ha retto il fisico e la concentrazione siamo stati in partita, dopo la gara è andata dalla parte degli avversari".Okorn non ci gira tanto intorno e soprattutto non prova ad aggrapparsi sugli specchi. "Nel primo tempo e fino al 59-55 ad inizio terzo quarto siamo andati bene – prosegue il tecnico biancorosso –, poi ci sono stati due o tre situazioni che hanno fatto svoltare il match. Loro hanno preso un paio di rimbalzi offensivi ed hanno segnato, noi siamo andati in attacco esbagliato mentre loro hanno fatto di nuovo canestro e lì la gara ci è scivolata dalle mani. Dobbiamo riuscire a tenere fisicamente per più tempo, avere la stessa intensità del primo tempo per tutti i quaranta minuti, essere più concentrati ed evitare errori sciocchi".