Chiamano e riattaccano le nuove truffe telefoniche | ecco i prefissi sospetti E cosa non fare

Lecontinuano a essere un problema crescente in Italia, con tecniche sempre più sofisticate messe in atto dai malintenzionati. Secondo i dati raccolti dal portale antitruffa che coinvolge 170 operatori del settore energetico, solo negli ultimi sei mesi del 2024 sono state segnalate oltre 3.500 casi. Tra le pratiche più diffuse spiccano le chiamate anonime o da numeri sconosciuti, che possono sembrare innocue ma nascondono insidie costose.Ti è mai capitato di ricevere una telefonata da un numero sconosciuto che riattacca dopo pochi secondi? Potrebbe trattarsi di una truffa o semplicemente di telemarketing.le differenze.: spesso le chiamate provengono dall’estero. L’obiettivo è spingerti a richiamare numeri con tariffe elevate. Quando rispondi, vieni trattenuto in conversazione per il maggior tempo possibile, accumulando costi elevati.