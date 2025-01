Quotidiano.net - Cecilia Sala, corsa contro il tempo. Solo una decina di giorni per accelerare il rilascio

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 5 gennaio 2025 – “Non vogliamo certo che faccia la fine dei due francesi reclusi in Iran da oltre due anni”, confidano dalle parti del governo a proposito della coppia di attivisti (Cécile Kohler e Jacques Paris per la cronaca) reclusi dal maggio 2022 e per i quali non si profila negoziato. Rimangono perciò meno di dieciper assicurarsi una repentina liberazione di: prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca del prossimo 20 gennaio. In quanto dopo la cerimonia la situazione potrebbe inasprirsi per la manifesta avversione dell’alleato di Oltreoceano nei confronti del regime di Teheran. Questo dunque il mandato che si è assunta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre alla consegna del silenzio che il governo si è imposto e assicurato dalla famiglia della giornalista.