It.insideover.com - Belloni lascia il Dis, laboratorio dell’alleanza tra diplomazia e intelligence

Leggi su It.insideover.com

Dopo quasi quattro anni di mandato, Elisabettalascerà la guida del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (Dis), l’organo di coordinamento delle agenzie d’italiane, l’Aisi e l’Aise. Per l’ambasciatrice già a lungo segretario generale della Farnesina le previsioni danno in caldo, dopo il 15 gennaio, data in cui le dimissioni saranno formalizzate, un’importante .il Dis,traInsideOver.