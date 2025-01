Automotive & C | secondo tempo

Leggi su Ildenaro.it

Per una descrizione dei fatti oggetto della nota di ieri, non è da considerare inopportuno rievocare altri episodi accaduti nelche fu. Tanto per mettere a fuoco quanto hanno fatto i Governi che si sono succeduti fino a ora. Iniziando da prima che l’Italia scegliesse di non essere retta più da un monarca e che diventasse un paese democratico. Subito dopo l’inizio dello scorso secolo, negli USA, Henry Ford I°, che da qualche anno aveva fondato l’omonima azienda per produrre automobili, pocodopo anche autocarri e trattori, aveva realizzato il processo di produzione cosiddetto”in serie”, creando il primo modello di catena di montaggio. Da essa cominciarono a uscire, pronte a prendere letteralmente la strada, le mitiche “model T”. In America furono le prime autovetture non riservate a una élite ma destinate all’intera popolazione.