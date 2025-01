Isaechia.it - Anticipazioni Uomini e Donne del 6/01/25: Martina De Ioannon annuncia la scelta, Francesca Sorrentino elimina un corteggiatore

Questo pomeriggio sono state registrate le nuove puntate di, che vedremo in onda nelle prossime settimane e per le troniste il cerchio si sta stringendo sempre di più. In particolare,Dehato di essere molto vicina alla.Come riportato da Gemma Palagi, infatti, la prossima settimana la tronista romana farà la sua, dopo aver fatto le classiche esterne di una giornata con entrambi i suoi corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri:hato che farà laprossima settimana dopo aver fatto le esterne di una giornata con entrambi! Oggi non ha fatto nessuna esterna!ha ballato con Gianmarco e a fine puntata Ciro l’ha presa a ballare!ha fatto l’esterna con Gianmarco e lui le ha fatto conoscere la sorella.