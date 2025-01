Pianetamilan.it - Amarcord Milan – 6 gennaio 2014: i 100 (più 1) gol di Kakà in rossonero

Il 6, quindi 11 anni fa, Ricardo Izecson dos Santos Leite, in arte, segnò 2 gol nel match di Serie A traed Atalanta. Con questa doppietta, il brasiliano raggiunse un traguardo importante: i 101 gol in. Nella stagione 2013/tornò aldopo aver giocato per 4 stagioni al Real Madrid. Il suo ritorno infu accolto benissimo dai tifosi rossoneri. Nella sua seconda avventura con la maglia del Diavolo,ritrovò il suo connazionale Robinho ed il portiere Christian Abbiati e, tra i suoi nuovi compagni, c'erano calciatori come Mario Balotelli e Stephan El Shaarawy. Nella sua prima esperienza algiocò 277 partite e segnò 95 gol. Il 6di 11 anni fa, ilospitò l'Atalanta a San Siro in occasione della 18esima giornata di campionato.