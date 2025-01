Bergamonews.it - Alzano Lombardo, inaugurata la nuova scuola materna: un padiglione prestigioso e trasparente nel parco di Villa Paglia

. Tutto pronto per l’ingresso dei bambini delladinelle nuove aule. E la soddisfazione è grande non solo da parte dei residenti, sindaco Camillo Bertocchi in primis, ma anche degli stessi progettisti dell’edificio che hanno realizzato un comprensorio moderno e futuristico ma al tempo stesso funzionale, a misura di bimbo. L’edificio è stato inaugurato nella mattinata di oggi, lunedì 6 gennaio, e sarà accessibile ai piccoli già dalla giornata di domani, al rientro dalle vacanze natalizie. Presenti il primo cittadino, l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi e molte delle autorità civili e religiose del paese e di quelli limitrofi.“Il 7 gennaio 2025, 125 bambini di, in provincia di Bergamo, entrano per la prima volta nella‘Arca di Noè’: unprezioso rivestito in mosaico di vetro bianco e serramenti in bronzo, scandito da una serie di shed in copertura e immerso nelstorico di– così si legge nel comunicato -.