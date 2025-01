Ilrestodelcarlino.it - Scontro politico sul caso: "Il dibattito è diventato un teatrino ideologico"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Dispiace come ildi Villa Verucchio si sia trasformato nel solito. Totalmente". Lo scrive su Facebook – a titolo personale – Simone Bertozzi, ex consigliere comunale di Rimini del Pd, giornalista e imprenditore. Il tema è caldo, anzi caldissimo, come dimostra la pioggia di reazioni scatenate dai fatti avvenuti in Valmarecchia la notte di Capodanno. La deputata di Fratelli d’Italia, Alessia Ambrosi, ha proposto "una medaglia" per Luciano Masini, il comandante della stazione dei carabinieri che ha aperto il fuoco sul 23enne egiziano autore degli accoltellamenti. "Onore al carabiniere" ha aggiunto sui social il ministro Matteo Salvini, mentre il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, è intervenuto sulla questione della legittima difesa, annunciando una modifica "della legge per chi difende l’incolumità pubblica".