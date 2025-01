Savino Del Bene Scandicci, quanta fatica per superare Perugia

Leggi su Corrieretoscano.it

Bartoccini Mc RestauriDel: 1-3 (28-30, 22-25, 26-24, 22-25): Gryka n.e., Traballi 17, Orlandi n.e., Sirressi (L1), Pecorari n.e., Ricci 4, Recchia, Bartolini 6, Cogliandro (L2), Cekulaev 10, Németh 28, Gardini 4, Rastelli, Ungureanu 3. All.: Giovi A.DEL: Ribechi n.e., Herbots 8, Castillo (L1), Ruddins, Kotikova, Mancini, Ognjenovic n.e., Bajema 13, Graziani 11, Nwakalor 6, Carol n.e., Antropova 32, Mingardi, Gennari 8. All.: Gaspari M.ARBITRI: Serafin – Nava– Il 2025 dellaDelVolley si apre con una vittoria per 3-1 sul campo della Bartoccini-Mc Restauri, un successo che consente alla squadra di coach Gaspari di salire a quota 39 punti e consolidare così il proprio secondo posto in classifica.