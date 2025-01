Pianetamilan.it - Pulisic è tornato: decisivo nella rimonta contro la Juventus ed MVP della partita

Leggi su Pianetamilan.it

(Fonte acmilan.com) Chris è, e quando c'è si sente. Dopo quasi un mese di assenza (mancava da Atalanta-Milan del 6 dicembre scorso),giusto in tempo: titolarelain Semifinale di Supercoppa Italiana, è stato nuovamentecon un rigore procurato e trasformato, che ha di fatto rivoluzionato la. Il conto dei suoi gol stagionali sale a 9: 5 in Serie A, 3 in Champions League e 1 in Supercoppa Italiana, più altri 3 in nazionale USA. Quando c'è si sente, dicevamo, e sa sempre essere. Al rientro dall'infortunio, ha trovato ritmo specialmente nel secondo tempo, quando la squadra è salita di tono, ed è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti. Davanti a Musah e Thiaw,è l'MVP di-Milan. Nel momento di maggior sforzo difensivosquadra, una volta raggiunto il vantaggio con l'autorete di Gatti, Chris si è sacrificato anche in fase di contenimento, spendendo un giallo per fermare la ripartenza di Y?ld?z.