Profumi alla Mirra per l’Epifania | viaggio olfattivo in Medio Oriente

Nonostante oggi non sia più così, in tempi antichi laè stata considerata un bene prezioso al pari dell’oro e dell’incenso. Non è un caso che, secondo la tradizione cristiana, anche questa sia stata portata in dono a Gesù dai Re Magi il 6 gennaio, a pochi giorni dsua nascita. Del resto recuperarla, all’epoca, non era facile. Si tratta, infatti, di una gommoresina aromatica secreta da alcune piante diffuse nell’Africa Orientale e in. Ha un colore giallognolo e per secoli è stata utilizzata per produrre unguenti di bellezza, trucchi, medicinali e. Tant’è che ancora oggi è protagonista indiscussa deiper l’inverno per il suo aroma caldo e avvolgente che, il più delle volte, ritroviamo sul fondo delle fragranze.