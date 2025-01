Inter-news.it - Nico Paz+Ricci, il derby tra Inter e Milan è triplo. Il punto – TS

Non soloPaz, anche Samuele Ricci è sul taccuino diper la finestra estiva di calciomercato. Oltre alla sfida sul campo, le due meneghine ambiscono ad affrontarsi anche sul mercato.LA SITUAZIONE –Paz, Samuele Ricci e la finale di Supercoppa Italiana di domani 6 gennaio: iltrasi gioca su tre contesti diversi. Per quanto riguarda il campo, il match di Riyadh consegnerà a una delle due il primo trofeo stagionale per un club italiano. Sul mercato, invece, non si registrano segnali di una volontà delle due compagini di operare a gennaio. Piuttosto, l’esse verso i due centrocampisti riguarderebbe un possibile affondo da compiere in estate.Paz e Ricci: intreccio di mercato perLO SCENARIO – Attualmente, l’è apparsa piùessata aPaz che a Ricci, per una questione di caratteristiche da ricercare in rosa.