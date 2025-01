Mistermovie.it - Mister Movie | Phil Dunster il nuovo James Bond? Ecco i piani per il futuro dell’agente 007

, noto per il suo ruolo di Jamie Tartt nella serie “Ted Lasso”, ha recentemente rivelato di essere stato escluso dalla corsa per interpretare. L’attore ha ammesso che il suo agente ha discusso con Barbara Broccoli, capo del franchise, ma la risposta è stata un fermo rifiuto. “Hanno chiuso la porta in faccia,” ha dichiaratodurante un podcast, facendo intuire che la ricerca delè tutt’altro che semplice.La ricerca del007 continuaDopo l’addio di Daniel Craig con No Time To Die nel 2021, i produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, insieme ai partner di Amazon MGM Studios, stanno lavorando alacremente per trovare il prossimo attore che darà vita al celebre agente segreto. Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios, ha dichiarato al The Guardian che ci sono diverse opzioni sul tavolo e che i produttori stanno adottando un approccio ponderato.