Ilfattoquotidiano.it - Mathias Acuna morto suicida: il calciatore era accusato di violenze alla moglie

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mondo del calcio sudamericano è in lutto per il ritrovamento, in una stanza di un hotel in Ecuador, ad Ambato, del corpo di. Il 32enne uruguaiano stava per iniziare il ritiro precampionato con il Mushuc Runa, squadra di cui era l’attaccante. Le cause del decesso paiono chiare: si è trattato di suicidio. A dare la notizia della sua scomparsa sono stati il club e Johan Wilson, il suo procuratore.“Sono qui per dare tutto e offrire il mio contributosquadra perché possa raggiungere gli obiettivi prefissi. Siamo qui per lottare e conquistare le vittorie. Quando inizierà il campionato, vedremo cosa saremo veramente in grado di fare”, aveva dichiaratostampa il 3 gennaio, giorno del suo sbarco in Ecuador. Parole che lasciavano trapelare un certo entusiasmo verso il futuro, difficile dunque immaginarsi che l’uomo voleva farla finita.