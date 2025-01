Marella Agnelli e quelle lettere (che sarebbero false) scritte dopo la morte per i nipoti

Leggi su Open.online

Sononero su bianco, inviate a John Elkann e firmate da nonnaCaracciolo per i suoi tre. A corredo del dono a John Yaki, presidente di Stellantis e successore di Gianni, l’opera Cardinal Numbers, del pop artist Robert Indiana, nove quadri, dal valore stimato di 5,5 milioni di euro. Treora ritenute, secondo i pm e la Guardia di Finanza di Torino.nel 2024, cinque anniil decesso delle donna, forse per far passare i quadri come un dono non facendole figurare nell’inventario dei beni della defunta. Forse per evitare che quella “madre cattiva ” – così John descrive sui giornali Margherita– possa metterci sopra le mani. Ne parlerà stasera il programma di Rai3 Report nelle anticipazioni di oggi su Il Fatto Quotidiano. «Caro Jaki, spero che tu sia felice di ricevere queste opere quanto io lo sono nel dartele.