Lutto per il Napoli | è morto il piccolo Daniele Il dolore di Conte e il cordoglio dei giocatori | Ci ha insegnato tanto

Anche se ilha battuto nettamente la Fiorentina al Franchi per 3-0 nella 19esima giornata di Serie A, i campani non sono riusciti a festeggiare. La morte ditifoso della squadra dimalato da tempo, ha stroncato il morale di tutto l’ambiente. Calciatori e staff hanno appreso della sua scomparsa nel pomeriggio. Per questa ragione Antonio, scusandosi, ha scelto di non presentarsi in conferenza stampa. Così, il suo vice Stellini ha risposto alle domande dei giornalisti chiarendo il perché dell’assenza di: “Siamo felici della vittoria, ma abbiamo ricevuto un brutto colpo perdendo una persona vicina a tutto il”, ha affermato il tecnico visibilmente scosso. “Unbambino che ci ha lasciato questo pomeriggio, era malato, abbiamo cercato di regalargli momenti di gioia, lui ci ha donato tanta forza ed energia.