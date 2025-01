Lanazione.it - Il museo Marini. Ultime due occasioni per vedere le opere. Incertezza sul futuro

Una selezione di cinquantatra sculture e disegni posizionati in un allestimento che non segue alcun criterio se non quello dell’"atelier d’artista", ovvero di come il maestro stesso era solito lavorare: circondato dalla sua arte.dueoggi, domenica 5 gennaio, e domani, lunedì 6 gennaio, per visitare il (parzialmente) riaperto Palazzo del Tau di Corso Fedi, sede delMarinoche al piano terra con l’attigua ex chiesa propone una piccola mostra con alcune delledi Marinocustodite nelormai chiuso da anni. Un’occasione appunto, dal momento che ciò che accadrà dopo l’era Ruberto, ovvero l’attuale Commissario della Fondazioneil cui mandato è in scadenza a febbraio, è attualmente avvolto nella nebbia, sia dal punto di vista giudiziario con i pronunciamenti del Consiglio di Stato attesi nella prima metà del 2025, che di ordinaria gestione, non essendo ancora noti i membri del cda né tantomeno quindi le volontà che li animeranno.