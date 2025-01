Oasport.it - Hockey ghiaccio: in ICE League Bolzano fa suo il derby con Val Pusteria. Asiago va ko

Una serata piena di emozioni quella vissuta nell’ICE2024-2025 dagli appassionati del torneo. Fra untutto italiano e una partita non andata bene per l’, ma comunque ricca di gol, ecco come sono andate le cose.in casa non ha lasciato scampo al Val. Ilè delle “Volpi” che si sono imposte sui “Lupi” con lo score di 4-1. L’inizio del match è tutto per gli ospiti, che vanno in vantaggio dopo 10 minuti con la rete di Glira. Si arriva al secondo periodo: Christoffer pareggia dopo 2 giri d’orologio. Con lo score di 1-1 si entra nel terzo e ultimo segmento di gara.sale in cattedra: fra il 44? e il 48? le zampate di DiGiacinto, Helewka e Frigo indirizzano e chiudono il match che si cristallizza sul 4-1 finale.Da registrare c’è anche la sconfitta dell’, per 5-2 in casa dei Pioneers Vorarlberg.