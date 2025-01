Quotidiano.net - “Ho cercato Liliana Resinovich nel parco il giorno del ritrovamento, ecco perché”

Trieste, 5 gennaio 2025 -“La sua scomparsa è assolutamente incomprensibile”, scriveva Fulvio Covalero, amico di, in un messaggio al sito TriestePrima il 19 dicembre 2021 per segnalare la scomparsa della 63enne da via Verrocchio 2. Bisogna tornare lì, a quei giorni, quando il ‘caso’ non è ancora diventato argomento da rotocalco e la scena non è stata ’inquinata’ da troppi pareri. In quei giorni, c’è un giornalista che si muove con attenzione e rigore su questa storia che non è ancora ’la’ storia, capace di catalizzare l’interesse dei media di tutta Italia e riversare a Trieste schiere di inviati. Nicolò Girardi, responsabile di TriestePrima, fa il suo mestiere. Con un collega segue le tracce, le soffiate che riceve e va a controllare. Il 5 gennaio 2022, la mattina, a poche ore daldel cadavere di Lilly, perlustra quella stessa area e arriva “a 40 metri in linea d’aria” da dove sarà poi ritrovato il corpo.