Nerdpool.it - Gli 8 Funko Pop più preziosi di cui avete bisogno per completare un set

Da Marvel e DC a Sonic the Hedgehog, da Golden Girls a Dragon Ball Super,ha un Pop per ogni occasione e franchise, e questo continuerà solo nel 2025. Nel corso di quest’anno sono in arrivo molti nuovi Pop, senza contare le grandi esclusive in occasione di eventi come il San Diego Comic-Con e la Star Wars Celebration. Detto questo, molti collezionisti non sono necessariamente concentrati sulle novità in arrivo, ma sono invece alla ricerca di quel Pop sempre sfuggente che completerà la loro collezione, e a volte il più grande ostacolo al completamento di quel set è il prezzo. Abbiamo raccolto qui (via PopPriceGuide) alcuni deiPop di maggior valore di cui avreteperi vostri set e iniziamo con un viaggio nel mondo dell’animazione di Nickelodeon.SpongeBob SquarePantsIniziamo con un po’ di crossover tra franchise, e i riflettori vanno alla confezione da 2 di SpongeBob Leonardo e Plankton Shredder.