"Esperienza unica nelle Marche"

"A settembre i bambini che entreranno nel nuovo edificio del polo 0-6 anni di via Rigoni, realizzato dal Comune, saranno i primi a vivere un progetto educativo nuovo, all’avanguardia. Nella stessa struttura frequenteranno bambini in età evolutiva molto diverse accomunati da una progettazione educativa condivisa. Gli spazi e le varie zone interne alla scuola sono state pensate per poter avere una continuità didattica. Il nido Alberone, oggi in via Gattoni, con i bimbi 0-3 anni, si sposterà di 300 metri, in via Rigoni per fare questainnovativa con gli altri bambini, in fascia 3-6 anni, iscritti alla scuola dell’infanzia Lo Skarabokkio. Oltre agli iscritti dell’Alberone ci sarà spazio per altri 9 bimbi (0-3 anni) in risposta all’esigenza di assorbire la lista d’attesa per la carenza di posti nei nidi".