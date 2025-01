Ilgiorno.it - Domenica al museo. Gratis Brera e civici

Primadell’anno alla grande con l’ingresso gratuito nei musei nell’ambito dell’iniziativa del Ministero della Cultura "al" che consente l’ingresso libero, ogni primadel mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Porte aperte nella Pinacoteca dicon prenotazione obbligatoria subooking.org. Gallerie d’Italia aderisce all’iniziativa. Numerose le esposizioni temporanee, con nuove mostre aperte di recente, tutte da scoprire: come “ Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento“. In esposizione 140 opere tra dipinti, marmi, manoscritti, disegni, sculture, provenienti dalle raccolte e dai depositi dei musei milanesi e da musei nazionali e internazionali come il Mart di Rovereto, Gallerie dell’Accademia di Venezia, Galleria Borghese di Roma, Kunsthistorisches Museum di Vienna, oltre che da Fondazioni, collezioni private e dalla collezione Intesa Sanpaolo.