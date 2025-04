Annalisa in tour | anche Firenze fra le date e le città previste

Firenze – Annalisa, pseudonimo di Annalisa Scarrone, è una cantautrice italiana che ha raggiunto l'apice del successo negli ultimi anni grazie ai suoi singoli, vincitori di qualsiasi record, quali Sinceramente, Bellissima e Mon amour, e grazie alle collaborazioni con personaggi come Tananai, Rose Villain, Tedua e Fedez. Annalisa è ora pronta per un nuovo tour che partirà il prossimo autunno e che toccherà molte citta italiana, da nord a sud.

