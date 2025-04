Ilgiorno.it - Azienda di formazione, saluti in polacco

Dopo l’esperienza vissuta lo scorso novembre dagli studenti valtellinesi di Apf Valtellina delle classi quarte dei corsi di cucina e acconciatura in Polonia, questa volta è stata la sede di Sondalo ad accogliere, dal 31 marzo a ieri, un gruppo di studenti del Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego di Dabrowa Górnicza, vicino a Katowice, per un’intensa settimana di scambio formativo e culturale. L’esperienza è stata anche un’occasione per scoprire il territorio valtellinese e vivere momenti di condivisione e conoscenza reciproca. Soddisfatto Elio Moretti, Presidente di Apf Valtellina. "Crediamo fortemente nel valore dell’internazionalizzazione dei percorsi professionali e nella possibilità, per i nostri giovani, di confrontarsi con realtà educative e culturali diverse, capaci di arricchire profondamente il loro bagaglio umano e professionale", ha detto.