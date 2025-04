Ilrestodelcarlino.it - Progetto ’Alleanza digitale’: "Giovani iperconnessi, va intercettato il disagio"

Nell’ambito del"Alleanza Digitale", adesioni di pubblico e partecipazione al webinar per genitori promosso dall’Assessorato alle Politicheli del Comune di Ferrara, che si è tenuto nei giorni scorsi, dal titolo "Costruire nuove alleanze, dai rischi del digitale a un patto condiviso genitori e figli". I filosofi stanno definendo la tecnologia digitale una prosecuzione del corpo e della mente per molta della popolazione mondiale, pertanto non stupisce l’alta adesione al seminario tenuto dai formatori che sono intervenuti sul tema delle dipendenze comportamentali correlate all’utilizzo dei supporti digitali e della consapevolezza critica dei media, utili per prevenire e contrastare le dipendenze dai device e migliorare la gestione spazio temporale delle attività nell’era digitale.