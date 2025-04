Ilgiorno.it - Gemellaggio con Melun giunto al traguardo dei venticinque anni

CREMA (Cremona) Brie per(città francese da 40 mila abitanti a sud di Parigi) e salva per Crema. Nacque così iltra le due città. Era il 24 giugno del 2001 e all’epoca nessuno avrebbe potuto prevedere un così lungo sodalizio. Mai un anno è stato saltato e le visite ora dell’una, ora dell’altra delegazione sono andate avanti senza interruzione. Gli amici francesi hanno spesso partecipato alle edizioni del Gran carnevale cremasco e i cremaschi spesso rappresentati dal gruppo dei Pantelù, si sono recati oltralpe per essere presenti alla festa del Brie. Quest’anno, per ilsimoversario, a Crema è arriva la delegazione di, con la prima cittadina Brigitte Tixier accolta dall’omologo Fabio Bergamaschi. Nella sala ricevimenti c’era anche il sindaco del 2001, Claudio Ceravolo, che ha ricordato il collega d’oltralpe Jacques Malinelli che con lui ha firmato il