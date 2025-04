Presentata l’offerta Osimhen alla Juventus | novità appena arrivata

Leggi su Sportface.it

Victorcontinua a segnare con una regolarità impressionante e i suoi numeri in Turchia lo confermano: 28 gol in 32 partite con la maglia del Galatasaray.Prestazioni che hanno inevitabilmente acceso i fari del mercato su di lui, con lache da mesi monitora da vicino l’evoluzione della situazione. Cristiano Giuntoli, che ha avuto un ruolo chiave nel portarlo al Napoli, sogna un clamoroso ritorno di fiamma in bianconero, ma sa bene che per tentare l’assalto dovrà prima liberare risorse importanti. La clausola da 75 milioni di euro – valida solo per l’estero – complica ulteriormente le cose per i club italiani, che dovranno trattare direttamente con De Laurentiis, da sempre poco propenso a rinforzare le dirette concorrenti. In questo scenario, il primo tassello da sistemare per laresta Dusan Vlahovic, che potrebbe rappresentare l’uscita chiave per finanziare un’operazione così onerosa.