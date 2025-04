Mercato Juventus la Premier League piomba sull’obiettivo | osservatori già in Italia! La rivelazione

Pietro Comuzzo non è più titolare nella Fiorentina e nella prossima estate potrebbe lasciare i viola di fronte ad un'offerta superiore ai 30-35 milioni di euro. Anche il calcioMercato Juve segue il calciatore, ma non mancherà la concorrenza. Secondo quanto riportato da La Nazione, infatti, il centrale classe 2005 piace anche al Manchester United: alcuni osservatori del club inglese lo avrebbero già visionato diverse volte. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Tottenham, Newcastle, Chelsea e Arsenal.

