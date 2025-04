Femminicidi ora basta Le donne in piazza | Ci vogliamo vive Insorgeremo sempre

piazza a meno di un mese dall’8 marzo per gridare: "Ci vogliamo vive". Dopo l’uccisione a Messina e a Roma di Sara Campanella e Ilaria Sula, studentesse di appena 22 anni, “Non una di meno“ ha deciso di reagire tenendo un presidio in piazza della Vittoria. "Ogni volta che una donna ha una pretesa di libertà c’è un uomo che la contrasta – ha detto Rossella Cabras parlando al microfono –, fino ad arrivare a commettere un Femminicidio. vogliamo insorgere ogni qual volta i Femminicidi continueranno a distruggere le nostre esistenze". Durante la manifestazione è stata ricordata anche Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, trovata morta a metà marzo nella sua abitazione di Chignolo Po. "Per Sabrina – ha aggiunto Cabras – non abbiamo fatto sufficiente rumore quando è stata uccisa, intendiamo farlo adesso. Ilgiorno.it - Femminicidi, ora basta. Le donne in piazza: "Ci vogliamo vive. Insorgeremo sempre" Leggi su Ilgiorno.it Ancora ina meno di un mese dall’8 marzo per gridare: "Ci". Dopo l’uccisione a Messina e a Roma di Sara Campanella e Ilaria Sula, studentesse di appena 22 anni, “Non una di meno“ ha deciso di reagire tenendo un presidio indella Vittoria. "Ogni volta che una donna ha una pretesa di libertà c’è un uomo che la contrasta – ha detto Rossella Cabras parlando al microfono –, fino ad arrivare a commettere uno.insorgere ogni qual volta icontinueranno a distruggere le nostre esistenze". Durante la manifestazione è stata ricordata anche Sabrina Baldini Paleni, 56 anni, trovata morta a metà marzo nella sua abitazione di Chignolo Po. "Per Sabrina – ha aggiunto Cabras – non abbiamo fatto sufficiente rumore quando è stata uccisa, intendiamo farlo adesso.

