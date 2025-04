Ilgiorno.it - Tutti i salvataggi in extremis. Cani in valigia e gatti “sfollati“

Leggi su Ilgiorno.it

Rinchiusi in un borsone, come fossero vestiti o accessori, sono state ritrovate due cucciole di cane che erano state abbandonate in una via nel quartiere di San Donato a Monza. A recuperarle la polizia locale di Monza, a seguito di una segnalazione da parte di un gruppo di persone che stava accompagnando i figli a un parchetto lì vicino. Una volta avvisate le autorità, in attesa che arrivassero, sono stati altri proprietari dia occuparsi delle cucciole, che fortunatamente risultavano tranquille e prive di segni di maltrattamento. A entrare a far parte del rifugio Enpa di via San Damiano, però, non sono state le sole. Pochissimi giorni prima, il 28 marzo, hanno fatto il loro ingresso 7: 2 maschi adulti e una femmina adulta con 4ni in allattamento. La ragione del loro arrivo in rifugio è stata l’impossibilità momentanea della coppia che li accudiva di prendersene cura.