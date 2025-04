Roberto Gualtieri il sindaco social | ma i like si trasformano in voti? Il parere degli esperti

Roberto Gualtieri, il sindaco "che inaugura cantieri". Ma anche il primo cittadino "secchione", che con i suoi video pubblicati su Instagram e TikTok porta i cittadini romani (e non solo) nelle retrovie della Capitale. Lo si vede zappare la terra, piantare alberi, affiancare gli operai nel cuore della notte. «Prima qui c'erano solo sterpaglie», una frase diventata un must. E mentre cambia Roma, a cambiare è anche lo stesso Gualtieri, esponente del Pd di lungo corso, dieci anni al parlamento europeo, quindi ministro dell'Economia e delle finanze nel governo Conte II. Non è più il grigio politico istituzionale, ingessato. Il sindaco capitolino davanti alle telecamere ora sa starci benissimo: è ironico, molto più sciolto, perfino pop.

Roberto Gualtieri, il sindaco social: ma i like si trasformano in voti? Il parere degli esperti. Gualtieri coi social c'ha preso gusto ed ora punta sull'inglese per espandere il suo pubblico. Daniele Cinà, il social guru di Gualtieri: “E’ il sindaco più visto sui social in Europa, la chiave è la trasparenza”. Caro sindaco Gualtieri, un consiglio: meno social, più confronto coi cittadini. Daniele Cinà, l’uomo della svolta social di Gualtieri: «Abbiamo lasciato che rimanesse se stesso». Gilet catarifrangente e caschetto da operaio: il boom sui social dei video di Gualtieri. Ne parlano su altre fonti

