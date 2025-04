Ilrestodelcarlino.it - "Ha dato a tutti una lezione di coraggio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Appignano è un piccolo borgo di poco più di 4.000 abitanti, ci conosciamo bene o male, è una grande comunità e Michele è figlio di questa comunità. Questo riconoscimento ci riempie di gioia e di orgoglio". Sono le parole del sindaco Mariano Calamita, che aggiunge: "Gioia per Michele e la sua famiglia, che hanno saputo trasformare il grande dolore vissuto, per la malattia e la morte della mamma Maria Pia, seguendo anche l’esempio che lei ha lasciato, in forza e sprone per affrontare la vita con grande spirito di solidarietà, di amicizia, di impegno. E ora questo grande esempio di resilienza e diviene riconosciuto anche davanti al nostro presidente della Repubblica e all’Italia intera. Tutta la comunità di Appignano è orgogliosa di Michele che, sebbene la sua giovane età, ha già saputo affrontare le grandi sfide della vita e ha saputo trarre il meglio da esse, ciò che di buono è spesso insito anche dentro i più grandi dolori.