Quifinanza.it - Nuovo bando Home Care Premium per ex dipendenti pubblici con disabilità

Leggi su Quifinanza.it

Sul sito web Inps si rende nota la pubblicazione deldi concorso del Progetto2025/2028, rivolto a specifiche categorie di lavoratori e pensionati e orientato ad agevolare le famiglie in cui è necessario un servizio di assistenza domiciliare.Specificando fin da subito che la procedura per l’acquisizione della domanda è attiva da martedì 1° aprile, vediamo insieme i dettagli su beneficiari, requisiti per la domanda, tipologie di contributi previsti e come ottenerli. Ecco che cosa sapere per sfruttare i vantaggi di questa interessante iniziativa.Chi sono i beneficiari dell’2025/2028Come indica espressamente il relativo, il Progettoè destinato specificamente aie pensionati della Pubblica Amministrazione, iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, ai loro coniugi e ai parenti di primo grado non autosufficienti.