Empoli un’altra sfida da brividi con il Cagliari | Trasformiamo in rabbia la delusione di Coppa

Empoli – “Vogliamo dare un segnale importante anche per i nostri tifosi, trasformando la delusione della Coppa Italia in rabbia positiva; ci attende una gara importantissima ma il campionato non finisce domani”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così la sfida tra Empoli e Cagliari, trentunesima giornata di Serie A in programma oggi (6 aprile) alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.“Dobbiamo essere consapevoli che il post Coppa Italia – ha dichiarato D’Aversa – ci debba far trasformare la delusione in rabbia positiva, per un risultato negativo arrivato davanti ai nostri tifosi, che sono stati encomiabili per come ci hanno sostenuto durante e dopo la partita. Anche per i nostri tifosi dobbiamo dare un segnale importante, visto che in casa ad ora gli abbiamo dato poche soddisfazioni dal punto di vista del risultato. Leggi su Corrieretoscano.it – “Vogliamo dare un segnale importante anche per i nostri tifosi, trasformando ladellaItalia inpositiva; ci attende una gara importantissima ma il campionato non finisce domani”. Mister Roberto D’Aversa ha presentato così latra, trentunesima giornata di Serie A in programma oggi (6 aprile) alle 15 al Carlo Castellani Computer Gross Arena.“Dobbiamo essere consapevoli che il postItalia – ha dichiarato D’Aversa – ci debba far trasformare lainpositiva, per un risultato negativo arrivato davanti ai nostri tifosi, che sono stati encomiabili per come ci hanno sostenuto durante e dopo la partita. Anche per i nostri tifosi dobbiamo dare un segnale importante, visto che in casa ad ora gli abbiamo dato poche soddisfazioni dal punto di vista del risultato.

