Dilei.it - Kate Middleton sogna il primo viaggio dopo la malattia, l’annuncio di William

Leggi su Dilei.it

lae i lunghi mesi di cure, ritrovate le forze, la Principessapotrebbe essere pronta a riprendere in mano i propri impegni istituzionali, anche quelli all’estero., assieme al marito, potrebbe infatti recarsi in Sud America il prossimo novembre, per consegnare un premio riguardante un tema che le sta molto a cuore.In Brasile cona novembreIn un video postato sui social, con il supporto di star del calibro di David Beckham, Heidi Klum e Billy Porter, il Principeha annunciato che l’Earthshot Prize 2025 sarà assegnato al Brasile. “Penso che il Brasile rappresenti davvero lo spirito del premio” ha spiegato. L’Earthshot Prize è stato fondato infatti per supportare soluzioni innovative volte alla salvaguardia e alla rigenerazione del pianeta e, da quando è stato istituito, ha consegnato oltre 25 milioni di dollari ai suoi vincitori per lo sviluppo di progetti ecosostenibili.