Laspunta.it - Formia, piazza del Trivio sarà riqualificata

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo della riqualificazione delladi. L’iter burocratico è giunto alle battute finali e presto si passerà alla fase operativa, con l’apertura del cantiere finalizzato a restituire ai residenti del borgo una nuova. Un luogo nevralgico del paese, non solo perché punto di aggregazione sociale, ma anche perché un sito di grande attrattività turistica, dal quale poter godere di scorci panoramici straordinari e dove ogni anno si svolge la caratteristica e tradizionale accensione del Ceppo di Natale, rito storico giunto nel 2024 alla sua 164^ edizione.Il progetto della nuovadel“Crediamo fermamente che lo sviluppo del turismo passi inevitabilmente per la riqualificazione dei luoghi – ha detto il Sindaco Gianluca Taddeo – La nostra città ha dei borghi bellissimi, ma purtroppo sono stati trascurati per anni.