Dilei.it - Anticipazioni Che tempo che fa del 6 aprile, torna Alberto Angela

Leggi su Dilei.it

Anche questa domenica si rinnova l’appuntamento imperdibile con CheChe Fa, il talk-show di riferimento della domenica sera, condotto da Fabio Fazio e in onda il 62025 a partire dalle 19.30 sul Nove, oltre che in streaming su Nove.tv e discovery+. Accanto a Fazio, come sempre, l’irriverente intelligenza di Luciana Littizzetto e l’eleganza garbata di Filippa Lagerback, per una serata con ospiti straordinari, riflessioni e momenti di brillante intrattenimento grazie alla parte finale dedicata al Tavolo in cui non mancheranno gli imprevisti proposti a ogni puntata da Giucas Casella.Cheche fa, ledel 6Tra i protagonisti più attesi della puntata, spicca il nome di una vera leggenda dello sport mondiale: Usain Bolt. Il pluricampione olimpico, simbolo indiscusso della velocità e icona globale, sarà ospite per un’intervista esclusiva in cui ripercorrerà le tappe della sua straordinaria carriera, tra racconti personali e alcune considerazioni sul futuro dell’atletica.