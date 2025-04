Serieanews.com - Serie A, gli anticipi della 31ma giornata: frena l’Inter, pari anche per il Milan

Il derby lombardo è finito con un trionfo dei lariani e l'ennesima sconfitta per il Monza, la 20ma in una stagione da dimenticare. Eppure il fendente di Dany Mota sembrava poter regalare un gioco differente ai brianzoli. Il Como non vince da oltre un mese, ed al 16? però Ikoné rimette la gara sul pareggio.Monza-Como 1-3: brianzoli ad un passo dalla B (Lapresse) –AnewsRimonta completa al 39? con il solito Diao che, dopo l'assist per l'1-1, si mette in proprio.