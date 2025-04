Lapresse.it - Dazi, Trump rilancia: “Tenete duro e gli Usa vinceranno”

Donaldnon fa marcia indietro sulla sua politica commerciale che sta destabilizzando i mercati mondiali: idel 10% imposti su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo sono entrati in vigore alla mezzanotte di sabato ora di Washington. Il presidente assicura che gli Stati Unitiquella che definisce una “rivoluzione economica”. “. Non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico. Renderà l’America di nuovo grande”, ha dichiarato sul suo social Truth, secondo cui la Cina è stata colpita “molto più duramente degli Stati Uniti, non c’è paragone”. Il tycoon ha accusato Pechino e molte altre nazioni di aver trattato gli Usa “in modo insostenibilmente ingiusto”, riducendoli a uno “zimbello stupido e impotente“. Ma ora le cose starebbero cambiando, “stiamo riportando indietro posti di lavoro e imprese come mai prima d’ora.