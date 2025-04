Come ingrandire le labbra con i lip oil

I lip oil entrano in una nuova dimensione. Prima, infatti, la loro formula era soprattutto skincare perché rilasciavano solo un velo di colore trasparente. Oggi, invece, sono diventati un prodotto make up a tutti gli effetti perché aiutano a ingrandire le labbra. L'effetto volume degli oli labbra di ultima generazione è dato da una maggiore pigmentazione e, soprattutto, dalla loro brillantezza che non ha nulla da invidiare a quella dei lucidalabbra.Lip oil: sempre più a effetto filtroIl loro segreto sta in un mix di micro-perle riflettenti e glitter. Ma non solo. I lip oil migliori vantano anche un effetto levigante che "cancella" pellicine e irregolarità delle labbra.

