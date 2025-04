Moioli caduta e sipario sulla stagione | botta al ginocchio niente finali in Canada

Ecodibergamo.it - Moioli, caduta e sipario sulla stagione: botta al ginocchio, niente finali in Canada Leggi su Ecodibergamo.it SNOWBOARDCROSS. Epilogo amaro per Michela nell’ultimo atto della Coppa del Mondo a Mont-Sainte-Anne: sabato 5 aprile la campionessa del mondo esce nel training e deve dare forfait. Bankes ko, trofeo a Casta.

