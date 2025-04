Ilgiorno.it - Finto vigile urbano deruba pensionati. Spariscono i gioielli

Il furto non c’era stato, almeno non ancora. Unsi è presentato a casa di una coppia die ha convinto l’uomo, di 84 anni, a farlo entrare per accertamenti su un presunto furto. È successo venerdì pomeriggio in via De Amicis a Garlasco. Il truffatore, in abiti civili, era da solo, ma non si esclude che possa essere entrato in azione anche un complice, non visto dalle vittime. In casa c’erano infatti sia l’84enne che la moglie quando il falso agente ha fatto ilsopralluogo per verificare se erano state forzate porte o finestre, chiedendo alle vittime e di andare a controllare se mancava qualcosa: un pretesto per far svelare inconsapevolmente dove fossero nascostid’oro. L’impostore ha proseguito ilsopralluogo nell’abitazione e a questo punto non è chiaro se lui stesso, approfittando di un momento di distrazione dei padroni di casa, sia riuscito a prendere ioppure abbia tenuto impegnate le vittime mentre un eventuale complice, senza farsi vedere, si sia introdotto nell’abitazione per prendere l’oro.