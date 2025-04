Fatturato di 177 milioni

Ilgiorno.it - Fatturato di 17,7 milioni Leggi su Ilgiorno.it Nel corso del 2025 proseguirà la negoziazione di uno spazio a New York, con cui Superstudio Events punta ad avviare il proprio sviluppo internazionale, dando avvio alle attività oltreoceano. Le due operazioni su Milano e New York seguono quella di riqualificazione del Superstudio Maxi, ex impresa siderurgica in via Moncucco.

Milan, nel 2023/24 investimenti in crescita e bilancio in utile di 4 milioni. Cimolai sorride con la semestrale: 177 milioni di ricavi, ordini per 760 milioni. Inquinamento ambientale, sequestrata la "Ambrosio" di Striano. Impianti fermi. ICAM Cioccolato chiude il 2020 con 177 milioni di fatturato. ManUTD, quinto bilancio di fila in perdita: nel 2023/24 rosso di 135 milioni. Bilancio ICAM Cioccolato: anche nell’anno della pandemia il fatturato cresce a 177 Milioni €. Ne parlano su altre fonti

Fatturato di 17,7 milioni - Il diciottenne palermitano è numero 371 della classifica mondiale. Nella Wild Card William Mirarchi, Gianluca Cadenasso, Filippo Romano, Giorgio Tabacco e Federico Arnaboldi e altri sei campioni ... (ilgiorno.it)

Tutti i record della startup italiana con fatturato in crescita del 380% in 2 anni - Numeri record per questa travel tech company al 100% italiana, cresciuta di oltre il 27.000% dal suo lancio nel 2019. Ecco il segreto del suo successo (svelato dai bilanci). (money.it)

Technogym, ricavi a oltre 900 milioni: crescita negli Usa e dividendo extra - Il big del wellness staccherà un dividendo di 0,80 euro ad azione. Il ceo Alessandri:«Cresciamo in tutte le aree geografiche nonostante le tensioni geopolitiche». Il titolo ai massimi ... (corriere.it)