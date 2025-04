Atalanta Gasp con Ederson e Pasalic | caccia ai 3 punti in casa dopo 105 giorni

dopo 2 ko di fila. Si va verso il 3-4-1-2 con il croato trequartista alle spalle di Retegui-Lookman. Toloi resta ai box Ecodibergamo.it - Atalanta, Gasp con Ederson e Pasalic: caccia ai 3 punti in casa dopo 105 giorni Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO. Contro la Lazio domenica 6 aprile al Gewiss (alle 18) i nerazzurri hanno bisogno di tornare al successo2 ko di fila. Si va verso il 3-4-1-2 con il croato trequartista alle spalle di Retegui-Lookman. Toloi resta ai box

Atalanta, Gasp con Ederson e Pasalic: caccia ai 3 punti in casa dopo 105 giorni. Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini. Atalanta per l’aggancio. Gasp punta su Pasalic contro il tabù Inzaghi. Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali: Gasp schiera Pasalic, Inzaghi con Carlos Augusto dal 1'. Atalanta-Inter, Gasp rivoluziona: fuori Ederson, Lookman e De Ketelaere! Zaniolo e Scalvini dall’inizio. Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini. Ne parlano su altre fonti

Atalanta, Gasp con Ederson e Pasalic: caccia ai 3 punti in casa dopo 105 giorni - CALCIO. Contro la Lazio domenica 6 aprile al Gewiss (alle 18) i nerazzurri hanno bisogno di tornare al successo dopo 2 ko di fila. Si va verso il 3-4-1-2 con il croato trequartista alle spalle di ... (ecodibergamo.it)

Tegola in casa Atalanta, Ederson e Retegui out contro la Fiorentina: Gasp pensa a Pasalic e Brescianini - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Le mosse di Gasp. Pasalic con De Roon. Lookman a pressare - Alla fine Mateo Retegui e Juan Cuadrado sono partiti alla volta di Firenze, recuperati in extremis e convocati da ... (msn.com)