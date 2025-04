Ecco i medici a bordo e gli screening previsti

Godersi la traversata dell’Adriatico con una giornata stupenda e un mare piatto e avere l’opportunità di effettuare controlli clinici di alto livello con i professionisti di Ancona e delle Marche. La seconda edizione della "Nave della salute", dallo scalo dorico a quello albanese di Durazzo, andata e ritorno, consentirà a centinaia di passeggeri della nave ‘AF MIA’ di sottoporsi a visite specialistiche. Nella prima edizione in poche ore dopo la partenza erano stati fatti 280. A Tirana i nostriincontreranno il Rettore dell’Università di Tirana, i docenti e gli studenti e il Direttore del principale polo ospedaliero albanese.l’elenco dei professionisti che effettueranno le visite a: Ambulatorio di Genetica Oncologica e visite Senologiche, coordinato dalla professoressa Rossana Berardi con il dottor Tommaso Galassi e la dottoressa Carolina Liguori; Ambulatorio dina Vascolare: coordinato dal dottor Roberto Catalini con la dottoressa Valentina Salvatori; Ambulatorio di Nutrizione Clinica coordinato dalla dottoressa Marina Taus con il dottor Massimiliano Strappato, Ambulatorio di Cardiologia coordinato dal professor Antonio Dello Russo con il dottor Yari Valeri; Ambulatorio di oculistica, coordinato dal dottor Carlo Sprovieri con il dottor Paolo Principi; Info-point sulla sicurezza alimentare e qualità dei cibi coordinato dalla dottoressa Elena Rocchegiani; Ambulatorio di chinesiologia, coordinato dal dottor Emanuele Pellegrini con il dottor Peter Caprara; Ambulatorio di ortopedia coordinato dal dottor Stefano Albanelli.

